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Пандемия COVID-19
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Песков: никакой другой системы учета заболевших ковидом, кроме официальной, в России нет

При этом в Кремле не исключили, что число реальных заражений может быть "существенно больше"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кремль ориентируется на цифры официальной статистики по ковиду, никакой специальной системы учета потенциальных заразившихся нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может, это, скорее, относится к теории вероятности", - сказал Песков, отметив при этом, что "то, что эта цифра [число реальных заражений] больше и, возможно, существенно больше, это очевидно". "Многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще", - пояснил представитель Кремля.

"Но какой-то стройной системы, которая это может упорядочить нет. В первую очередь, мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв и, во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", - добавил он.

По данным федерального оперштаба на пятницу, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. При этом за сутки выздоровели после ковида 29 506 человек.

Рост заражений коронавирусной инфекцией начался в стране после новогодних праздников, в том числе в связи с распространением "омикрон"-штамма. Президент Владимир Путин ранее поручил правительству разработать план дополнительных действий по борьбе с новым штаммом.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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