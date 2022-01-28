Лавров: комиссия ученых разработает единое методическое пособие по истории для стран СНГ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Одним из основных направлений работы комиссии ученых станет обсуждение общих вопросов истории с целью создания единого методического пособия для стран СНГ. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"По нашей инициативе в рамках Содружества Независимых Государств в прошлом году было подписано решение о создании комиссии (ассоциации) ученых, одним из главных направлений работ которой будет обсуждение вопросов общей истории - ну, я не думаю, что будут готовиться единые учебники по истории, но методические пособия, которые будут отражать консолидированную точку зрения, многообразие точек зрения, - с прицелом на конструктивное рассмотрение всех вопросов", - сказал он.

По словам министра, МИД работает с комиссиями историков из Германии, Польши и Литвы, которые выпускают совместные документы. Лавров уверен, что в рамках СНГ этот механизм будет работать более конструктивно.

Лавров также отметил, что Москва выступает за упрощение условий для переезда в РФ соотечественников, проживающих на территории стран СНГ. "В идеале я бы предпочел, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и во всех других республиках бывшего Советского Союза. Ну а тем, кто хочет переехать, конечно, нужно предоставлять для этого максимально льготные условия", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что сейчас многие хотят переехать, в том числе "потому что хотят чуть-чуть улучшить условия своего проживания". "Здесь пересекаются интересы и позиции многих ведомств. МИД РФ выступает за максимальную либерализацию в этой сфере", - заявил Лавров.