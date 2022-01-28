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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,4

В Москве этот показатель составил 1,29, что стало минимумом с 12 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу продолжил снижение и опустился до 1,4, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Нижегородской области он составил 1,17, в Московской - 1,18, в Москве - 1,29 (для столицы это минимум с 12 января), в Ростовской области - 1,39, в Санкт-Петербурге - 1,43.

В Воронежской области индикатор увеличился до 1,49, в Красноярском крае - до 1,5, в Самарской области он снизился до 1,53, в Свердловской вырос до 1,84, в Пермском крае - до 1,89.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияПандемия COVID-19
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