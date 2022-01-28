Зампредседателя колхоза смягчили меру пресечения по делу о гибели моряков судна "Онега"

ТАСС, 28 января. Октябрьский суд Мурманской области заменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий заместителю председателя Рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина по уголовному делу о гибели моряков судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море в декабре 2020 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море у Новой Земли 28 декабря 2020 года. Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. Поиски членов экипажа судна были прекращены 4 января 2021 года.

"По итогам рассмотрения ходатайства суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства следователю о продлении срока домашнего ареста и необходимости изменить обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий (общаться любыми способами, в том числе с использованием средств связи (телефон, факс, интернет, скайп и др.), с лицами, проходящими по настоящему уголовному делу, и использовать средства связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением случаев, при которых возникнет необходимость оказания экстренной медицинской помощи вне места своего жительства)", - говорится в сообщении.

С ходатайством о продлении домашнего ареста, поддержанным потерпевшей стороной, в суд вышли представители следствия. По их версии, к гибели 17 членов экипажа судна привели неосторожные действия фигуранта уголовного дела. Обвиняемый и его защитники просили смягчить меру пресечения и избрать в качестве нее запрет определенных действий.

"Представленные материалы, неоднократные указания в ходатайствах одних и тех же оснований, пояснения следователя, входящего в состав следственной группы из 19 человек, дают основания для усмотрения неэффективной организации расследования уголовного дела. Прокурор в судебном заседании полагал, что следует отказать в удовлетворении ходатайства следователя, так как оно необоснованно и немотивированно", - рассказали в пресс-службе.

В отношении зампредседателя колхоза по эксплуатации флота возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Он был задержан 4 августа 2021 года в Санкт-Петербурге. По мнению следователей, в декабре 2020 года капитан судна "Онега", принадлежащего Рыболовецкому колхозу имени М. И. Калинина, во время рыболовного промысла в акватории Баренцева моря сообщил обвиняемому о сложной погодно-климатической обстановке и постоянном процессе обледенения судна. Зампредседателя по эксплуатации флота, имея значительный опыт, в нарушение должностной инструкции не принял решение о запрете промысла, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что в том числе повлекло наступление трагических последствий.