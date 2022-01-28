Первый роботизированный отель в Иннополисе откроется до конца года

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Роботизированный отель в Иннополисе, инвестиции в строительство которого составляют около 0,5 млрд рублей, откроется до конца года. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Напомню, что это первая очередь отеля, из 30 номеров. Отель будет с максимальным количеством автоматизированных и роботизированных процессов. Если я правильно помню, то цифры стоимости отеля чуть меньше полумиллиарда рублей, из которых треть - это, если можно так сказать, интеллектуальная начинка", - сказал Шайхутдинов.

Он отметил, что работы по внедрению инновационных технологий выполняются при участии Университета Иннополис. "Отель будет запущен, мы надеемся, инвестором в конце этого года. Кто его знает, может быть даже ко Дню Республики (30 августа - прим. ТАСС) сможем это сделать", - сказал Шайхутдинов.

Ранее стало известно, что застройщиком выступает компания Kravt Invest. Как сообщается на сайте компании, концепция отеля предполагает анализ предпочтений постояльцев при помощи компьютерных технологий с учетом 300 параметров. Программа проанализирует внешний вид постояльца, оценит усталость и сделает предположения о его настроении. Исходя из этого компьютер отрегулирует температуру и свет в номере и так далее. Отмечается, что роботизация отеля позволит свести к минимуму количество обслуживающего персонала.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.