Число занятых инфекционных коек увеличили в Коми в 1,2 раза

СЫКТЫВКАР, 28 января. /ТАСС/. Количество занятых инфекционных коек в моногоспиталях Республики Коми увеличили в 1,2 раза, с 732 до 875 с 17 января. Развернуто дополнительно 43 койки в Воркуте, в целом по региону стараются держать 30-процентный разрыв между занятыми и свободными местами, сообщил в пятницу глава региона Владимир Уйба.

"У нас начался рост занятых коек. <...> Пока сохраняем разрыв 30% между занятыми и свободными. У нас 1 286 развернуто. Отслеживая Воркуту [где почти не осталось свободных мест], добавили там 43 койки. Если смотреть тенденции, то 17 января было занято 732 койки, на сегодня уже 875 коек. Это говорит о том, что не весь "омикрон" только амбулаторный, к сожалению, и тяжелые случаи, требующие стационара, среди зараженных "омикроном" тоже есть", - сказал глава республики в видеообращении во "ВКонтакте".

В целом, как отметил глава региона, наблюдается стремительный рост числа заразившихся коронавирусом. "Вчера было 623 случая, сегодня уже 738, такого уровня у нас не было никогда. Больше всего в Сыктывкаре и Ухте - по 219 и 182 случая соответственно. Но при этом Усинск, Сосногорский район, Воркута, Троцко-Печорский, Прилузский, Княжпогостский, Корткеросский, Удорский - везде свыше 20 случаев. Это для районов тоже очень высокий уровень заболеваемости", - отметил глава региона.

Среди заболевших за сутки 738 человек всего 42 были привиты. "Если бы мы все были привиты, никогда бы у нас таких цифр не было. При этом из 42 человек 39 - это амбулаторное, легкое течение болезни <…>. Среди умерших нет ни одного вакцинированного", - добавил глава региона.

На 28 января в Коми выявлен 102 591 заразившийся коронавирусом, из 738 заболевших за сутки госпитализирован 101 пациент. Выздоровели 93 782 человека, умерли 2 772. В регионе подтверждено более 60 случаев заражения "омикроном". Из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ школьники Сыктывкара, Ухты, Воркуты и ряда районов Коми переведены на дистанционное обучение с 25 по 31 января включительно. С 25 января приостановлена также вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках. На 28 января привито первым компонентом вакцины 423 872 человека. Коллективный иммунитет составляет 72%.