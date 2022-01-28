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Пандемия COVID-19

В Испании допустили ошибку при вакцинации от ковида около 100 детей

Вакцины были разведены водой для инъекций вместо физраствора, сообщила газета Mundo Deportivo

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Ошибка при вакцинации от нового коронавируса примерно 100 детей была допущена в городе Сантандер (автономное сообщество Кантабрия). Об этом сообщила в пятницу газета Mundo Deportivo.

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По ее информации, 18 декабря в одном из медицинских центров города была допущена ошибка из-за разведения доз вакцины водой для инъекций вместо физиологического раствора. Региональные власти заверили, что случившееся "не имеет последствий или побочных эффектов".

Тем не менее из-за инцидента возникли сомнения относительно эффективности прививок, сделанных несовершеннолетним. В связи с этим власти связались с их семьями и предложили отследить, выработались ли у детей антитела.

В Испании вакцинация от ковида является добровольной. Сейчас в стране прививают жителей от пяти лет и старше.

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ИспанияПандемия COVID-19
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