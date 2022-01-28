Только 30% детей подключились к "Пушкинской карте" в районах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Только 30% детей и подростков подключились к программе "Пушкинская карта" в районах Новосибирской области, в 2021 году ставшей лидером по продажам билетов в регионах России. Об этом сообщила на расширенной коллегии министерства культуры региона его глава Наталья Ярославцева.

В ноябре 2021 года замминистра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила, что Новосибирская область стала лидером страны по количеству проданных по программе "Пушкинская карта" билетов. Между тем, она отмечала, что только 229 организаций культуры в Сибирском федеральном округе из почти 13 тыс. (1,7%) принимают участие в программе.

"В муниципалитетах области 30% детей и школьников не подключили карту. <…> Я обращаюсь сейчас к начальникам отделов культуры, к замам по социальной политике. Что сделали вы для того, чтобы убедить директоров школ, начальников отдела образования, классных руководителей?" - сказала Ярославцева.

Министр подчеркнула, что если бы в программе участвовали учреждения культуры из муниципалитетов, то у детей была бы возможность пользоваться картой не только в крупных городах области. Она уточнила, что сейчас в регионе по "Пушкинской карте" продано билетов на общую сумму свыше 79 млн рублей. Однако в случае подключения к программе большего количества молодых людей эта сумма может быть увеличена до 300 млн. "Могли бы поддержку получить не только театры и концертные организации, но и те муниципальные учреждения, в которых идет представление, спектакль или концерт", - сказала она.

В декабре 2021 года министры культуры ряда сибирских регионов заявляли, что низкий охват программой "Пушкинская карта" учреждений культуры в регионах Сибирского федерального округа (СФО) связан с тем, что большое число таких учреждений не могут оказывать платные услуги и находятся в сельской местности. В свою очередь, министр культуры Новосибирской области сообщила, что на реализации программы также негативно сказываются связанные с пандемией ограничения по заполняемости концертных и театральных залов.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. С 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляли 3 тыс. рублей, в 2022 году сумму увеличили до 5 тыс. рублей. С 1 февраля обладатели карты смогут приобретать билеты на сеансы отечественного кино. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.