Песков: очная встреча Путина и Беглова не состоялась из-за ковидных ограничений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург в четверг не смог провести очную встречу с губернатором Александром Бегловым из-за связанных с пандемией ограничений, однако ознакомится с письменным докладом о развитии города. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очная встреча, к сожалению, не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями. Но, насколько мне известно, там достигнута договоренность, что губернатор отправил письменно президенту доклад по основным вопросам развития города", - сказал представитель Кремля.

Фактически, продолжил он, Беглов все изложил письменно, Путин эту информацию получит и ознакомится с ней.

В четверг президент посетил в Петербурге Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады, которая закончилась ровно 78 лет назад.