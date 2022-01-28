Создан список стран, куда россияне могут обратиться за студенческой визой

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. США сформировали список стран, куда россияне могут обратиться за американской визой в целях обучения или академического обмена, заявил в ходе онлайн-брифинга в пятницу посол США в Москве Джон Салливан.

"Россияне, стремящиеся получить cтуденческие визы (Ф или М визы), визы для академических обменов, теперь имеют список стран, посольств США, загранучреждений, где смогут специализированно подать [заявки] за такими визами", - сказал он.

Он отметил, что Госдепартамент облегчил этот процесс для россиян, несмотря на затруднения в работе американской дипмиссии в Москве. "Госдепартамент США сделал процесс получения визы для студентов по обмену из России легче", - добавил посол.

Салливан подчеркнул, что США хотели бы продолжать поддерживать обмены между РФ и Вашингтоном, а также позволять россиянам посещать Соединенные Штаты для различных целей.

"[Ограничения в работе американской дипмиссии в Москве] особенно отражаются на гражданах России, которые хотели бы посещать США для туризма, обучения, работы. На мой взгляд, это трагично. <...> Сохранить работу дипмиссии важно для обменов, которые США хотели бы продолжать", - заключил посол.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе из 120 сотрудников.