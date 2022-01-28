Вечорко заявил об отсутствии проблем с ресурсами для борьбы с ковидом в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты в Москве каждый день фиксируют большое количество новых случаев заражения коронавирусом, но медицинская система была подготовлена к ухудшению ситуации, никаких проблем с ресурсами нет, сообщил ТАСС главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

"Каждый день в Москве специалисты видят и фиксируют рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом, и только за последние две недели число новых случаев возросло в пять раз. Надо понимать, что за растущей заболеваемостью стоят также и расширенные возможности по выявлению новых случаев, например экспресс-тестирование. Конечно, есть и госпитализации. Тут необходимо отметить, что мы были готовы к такому развитию событий, и мы пока справляемся с нашими основными силами без использования резервных мощностей. У нас есть ресурсы, поэтому никаких проблем нет", - сказал Вечорко.

Он отметил, что на данный момент основная нагрузка приходится на коллег из амбулаторного звена. Симптомы "омикрона" действительно очень похожи на симптомы ОРВИ, но в большинстве случаев серьезного лечения не требуется. В городских поликлиниках для пациентов с симптомами ОРВИ работает отдельный вход, выделены изолированные помещения, на входе пациентам выдают респираторы, бахилы и перчатки.

На этажах работают администраторы, которые всегда могут подсказать и проконсультировать пациентов по поводу того, что и где находится. Благодаря такой налаженной маршрутизации удается избежать очередей в поликлиниках. Прийти в поликлинику можно и без предварительной записи, даже если человек к ней не прикреплен, а в свою можно при желании записаться.

"И это все делается для пациентов, чтобы им было удобнее и комфортнее. С сегодняшнего дня при симптомах ОРВИ жителям Москвы доступны дистанционные медицинские консультации и электронные рецепты на лекарства, а также дистанционное открытие и закрытие больничного листа. Для этого необходимо заполнить заявление на портале mos.ru", - напомнил Вечорко.

Он рекомендовал жителям при симптомах заболевания обратиться к специалистам - либо прийти на прием к дежурному врачу, либо записаться на онлайн-консультацию. В исключительных случаях, когда нет возможности посетить поликлинику или состояние ухудшается, можно позвонить в службу "122" и скорую помощь.