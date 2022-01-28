Тамбовские власти вновь ввели самоизоляцию для непривитых беременных и пенсионеров

ТАМБОВ, 28 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции для беременных и граждан старше 60 лет, не имеющих прививки от коронавирусной инфекции, вновь вводится в Тамбовской области с 31 января из-за стремительного роста числа заболевших ковидом. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"С 31 января введен обязательный режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше, работающих граждан такого же возраста, но имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин. При этом не требуется соблюдение режима самоизоляции, если указанные категории граждан прошли вакцинацию против COVID-19 или перенесли коронавирусную инфекцию и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года", - сообщает пресс-служба. До настоящего времени это требование в регионе носило рекомендательный характер.

Кроме того, работодателям предписано не допускать к работе лиц, для которых самоизоляция является обязательной, а владельцам торговых центров - контролировать ношение масок посетителями в течение всего их пребывания в магазине.

В регионе фиксируется новый рост числа заболевших ковидом, за последние две недели показатель ежесуточных заражений вырос более чем в два раза - с 159 до 337 случаев, из них 45 - дети. Всего с начала пандемии в Тамбовской области выявлено 66 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,9 тыс. человек умерли.

В области планируется привить 80% взрослого населения, это почти 600 тыс. человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. В настоящий момент полностью вакцинировано 63,5% граждан, в Тамбове этот показатель составляет 71%.