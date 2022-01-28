В Подмосковье к работе в кол-центре "122" привлекли еще 200 студентов медколледжей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 200 студентов медицинских колледжей дополнительно привлекли для работы кол-центре горячей линии "122" из-за высокой нагрузки в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"Заболеваемость COVID-19 в регионе остается высокой, в связи с чем колоссальная нагрузка ложится на горячую линию "122". В помощь операторам ранее мы привлекли 100 студентов областных медколледжей, сейчас вывели еще 200 студентов. Они отвечают на вопросы жителей, дают базовые рекомендации пациентам, пока те ожидают визита врача", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Также в министерстве отметили, что еще около 100 студентов медицинских вузов привлечены для работы в поликлиниках.