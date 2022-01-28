Путин подписал закон о предоставлении Росстату обезличенных данных ПФР

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Первоначально инициатива была разработана кабмином в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, эта информация будет учитываться при формировании набора социально-экономических показателей. Принятый закон обязывает ПФР предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.

Как отмечалось в пояснительных материалах, норма позволит повысить качество официальной статистической информации и снизить отчетную нагрузку на респондентов, "исключив дублирование представляемой ими отчетности, а также позволит сформировать набор новых индикаторов, дополняющих существующую систему показателей официального статистического учета".

"Необходимость предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную службу государственной статистики обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что такие данные позволяют установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия", - говорилось в опубликованной ранее пояснительной записке.