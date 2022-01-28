В Петербурге количество амбулаторных ковид-пациентов выросло на 30 тыс. с начала недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге, которые находятся на амбулаторном лечении, выросло за пять дней c 48,4 тыс. до 79 тыс. человек. Об этом сообщается в справке пресс-службы Смольного.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, количество людей, получающих бесплатную лекарственную терапию на дому, выросло до 72,4 тыс., а уровень госпитализаций снизился со вчерашнего дня на 5% и составил 713 человек. Всего в больницах города находятся более 6,7 тыс. пациентов. Количество людей на ИВЛ снизилось до 316, в реанимации находятся 580 человек.

Как следует из отчета, на данный момент в городе развернуто более 8,6 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией, 22,7% из них остаются свободными.

Ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец прогнозировал, что в связи с активным ростом заболеваемости COVID-19 и быстрым распространением штамма "омикрон" основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено. Власти Петербурга призвали автоволонтеров к помощи медикам, чтобы оперативнее реагировать на вызовы больных. На сегодняшний день в городе более 2,6 тыс. подтвержденных случаев "омикрона".

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 13 976 человек, накануне было 11 808, а на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 4 тыс. Всего с начала пандемии в городе выявили 976 259 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 850 554 человека (3 281 за сутки), умерли 29 713 (57 за сутки).