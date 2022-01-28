Исследование: более 40% россиян стали уделять больше внимания своему здоровью

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 40% россиян за прошедший год стали более внимательно относиться к своему здоровью, и только около 3% респондентов стали меньше заботиться о себе. Такие данные следуют из результатов проведенного Институтом современных медиа (MOMRI) опроса, который имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно данным опроса, около 54% за минувший год ничего в своем отношении к здоровью не изменили. "Больше тех, кто стал более внимателен к здоровью, среди женщин: 44% по сравнению с 38% среди мужчин. В особенности гендерные различия проявляются в старшем возрасте: чуть более трети - 34% - мужчин старше 60 лет сказали, что стали больше внимания уделять здоровью, в то время как среди женщин показатель составляет 47%. В целом же процент тех, кто стал за минувший год больше следить за здоровьем, максимален среди молодежи до 35 лет и людей 60+, а меньше всего изменивших отношение к здоровью - среди 35-45-летних", - свидетельствуют результаты исследования.

Из тех, кто уделял внимание здоровью, чаще говорили о том, что изменили свое питание. В частности, 16% респондентов стали есть более полезные продукты, овощи и фрукты, и в целом соблюдать диету. Каждый десятый россиянин занялся той или иной физической активностью: начал делать зарядку, заниматься фитнесом, ходить в спортзал, тренироваться дома, бегать или просто больше гулять. "Чуть меньше - 7% - обратились к медицине: проходят диспансеризацию, обследования, курсы лечения, стали пить больше лекарств. По 2% россиян улучшили свое отношение к здоровью тем, что стали пить витамины и избавились от вредных привычек (бросили пить, курить, ведут здоровый образ жизни). Некоторые рассказали о том, что стали больше отдыхать, спать; отдельные респонденты применяют практики народной медицины и самолечения", - следует из данных опроса.

При этом отмечается, что понятие "забота о здоровье" у мужчин и женщин выражается по-разному: для мужчин это чаще занятия спортом и ограничения во вредных привычках, когда для женщин - правильное питание и прием витаминов. "Треть - 34% россиян - в минувшем году прошли диспансеризацию, в том числе 4,4% опрошенных сказали, что проходили углубленные обследования после перенесенной коронавирусной инфекции. Две трети опрошенных в 2021 году диспансеризацию не проходили", - говорится в исследовании.

Всероссийский опрос проведен Институтом современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала "Доктор" методом телефонного опроса (CATI). В опросе участвовали жители РФ в возрасте от 18 лет и старше. Общее количество опрошенных - 1 606 человек. Выборка квотная по полу, возрасту и типу поселения. Опрос проведен 10-20 декабря 2021 года.