В Петербурге высота сугробов достигла рекордных для этой зимы 38 см

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла рекордных для этой зимы 38 см. Об этом сообщил в пятницу ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Североатлантический циклон "Мари" уже утром в четверг начал засыпать Северную столицу снегом, и только за последнюю ночь в осадкомеры метеорологов там попало 3 мм осадков. Это привело к заметному росту высоты снежного покрова. За минувшие сутки она увеличилась на 6 см и теперь составляет 38 см, что является самым высоким показателем нынешней зимы", - написал Леус.

По приведенным им данным, в Петербурге в январе уже выпало 48 мм осадков, что на четверть превышает месячную норму. "В Ленинградской области среди снежных лидеров - Тихвин и Лодейное Поле, там высота сугробов составляет 71 см", - добавил синоптик.

Согласно прогнозу, в предстоящую субботу снег постепенно прекратится, а в воскресенье в регионе ожидаются новые снегопады.