В России обезличенные персональные данные планируют обрабатывать как персональные

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Обезличенные персональные данные должны обрабатываться по закону о персональных данных, соответствующие изменения могут быть внесены в законодательство в течение года. Об этом заявил в пятницу замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Дне открытых дверей РКН.

"В ближайший год-два, а, может, и дело ближайших месяцев - это изменение в законодательство, которое касается обработки и доступа к обезличенным персональным данным, которые остаются персональными даже в результате обезличивания. Это принципиальный момент. А это значит, что требования закона о персональных данных и все права граждан должны соблюдаться при обработке таких данных", - заявил он.

По его словам, также будут вноситься изменения в законодательство, регулирующее обработку биометрии. Будут внедряться и "технологии дистанционой идентификации".

Он уточнил, что такие измения будут внедряться для того, чтобы новое регулирование, новые технологии работали на благо, выполнялись поручения президента в развитии технологий искусственного интеллекта, а данные не попадали в незаконный оборот и не обогащали всевозможные сервисы интернет-пробива.

Вагнер сообщил, что все острые вопросы, включая доступ к обезличенным данным, а также риски для операторов и граждан будут обсуждаться на консультативном совете при Роскомнадзоре, заседание которого состоится в ближайшее время.