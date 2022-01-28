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В Москве число погибших в ДТП с нетрезвыми водителями снизилось на 20%

За год снизилось также число аварийных случаев с нетрезвыми водителями на 5%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось в прошлом году в Москве на 20%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По итогам года число погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось более чем на 20% - 60 человек, раненых - на 3,6% - 563 человека. В целом отмечается снижение аварийности с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения на 5% - 444 ДТП", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 200 целенаправленных профилактических рейдов. "За 2021 год наши сотрудники выявили и пресекли более 25 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями, имевшими признаки опьянения: в 12 тыс. случаев водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования", - отметили в ведомстве.

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