Лукашенко назвал три абсолютно неприемлемых для себя вещи

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что самыми неприемлемыми для него являются три вещи: плач детей, насилие над женщинами и убийство животных.

"Как-то недавно в узком кругу, не знаю, с чего появился этот вопрос, у меня спросили - что для меня неприемлемо? Может, еще что-то, но три вещи - это точно. Первое - плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных", - заявил Лукашенко.

Как подчеркнул Лукашенко, эти три вещи для него "запредельны и недопустимы". Говоря о проявлении варварства по отношению к животным, Лукашенко заявил, что поддержит инициативу, если депутаты разработают законопроект о наказании тех, кто "по-скотски относится к животным".