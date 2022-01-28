Росприроднадзор зафиксировал превышение ПДК вредных веществ вблизи завода "Москокс"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Росприроднадзор обнаружил превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) изопропилбензола и оксида углерода в Московской области вблизи завода "Москокс" (входит в "Мечел"). Об этом сообщила в пятницу в своем Instagram руководитель ведомства Светлана Радионова.

"Экология вблизи заводов предприятия продолжает ухудшаться, - написала она. - Пробы рядом с деревней Мисайлово уже показали превышения ПДК по изопропилбензолу в 4,2 раза, а по оксиду углерода - в 1,2 [раза]".

Специалисты Росприроднадзора по распоряжению Радионовой выехали в Ленинский район Московской области, где расположен завод, для ежедневного сбора данных о состоянии воздуха. "Проверка продлится до 7 февраля. По результатам примем меры. Нарушитель должен отвечать за вред экологии и здоровью людей", - отметила глава ведомства.

В свою очередь представитель "Москокса" заявил ТАСС, что предприятие не согласно с обвинениями относительно источника выбросов. По его словам, зафиксированное повышенное содержание изопропилбензола и оксида углерода не имеет отношения к коксохимическому производству, которое ведется на заводе. "Общеизвестно, что изопропилбензол применяется в качестве добавки к моторным топливам для повышения октанового числа. В бензоле каменноугольном его содержание, согласно сведениям "Справочника коксохимика", составляет 0,03-0,05%, - подчеркнул представитель завода, - Оксид углерода (угарный газ) также является компонентом выхлопных газов при работе двигателей внутреннего сгорания".

При этом информация о превышении ПДК по бензолу, содержание которого в каменноугольном бензоле существенно выше, чем изопропилбензола, отсутствует, указали в "Москоксе". "Таким образом, превышение ПДК, выявленное рядом с деревней Мисайлово, по которой проходит чрезвычайно загруженное Володарское шоссе, связано с автомобильным транспортом, а не с деятельностью коксохимического предприятия", - заключил представитель предприятия.

В октябре 2021 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова писала в своем аккаунте в Instagram, что "Москокс" по решению суда оштрафован на 1,28 млн рублей за нанесение вреда окружающей среде. Кроме того, по ее словам, была приостановлена работа специального трубопровода завода. В свою очередь в "Мечеле" опровергали ТАСС эту информацию. В компании отмечали, что городской суд в подмосковном Видном не стал приостанавливать деятельность завода "Москокс", предприятию были вынесены штрафы в 50 тыс. и в 20 тыс. рублей. Кроме того, в "Мечеле" подчеркивали, что доказательств того, что источником неприятных запахов в Видном является "Москокс", нет.