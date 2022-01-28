Музей Победы снизил цены на индивидуальные экскурсии из-за роста заболеваемости ковидом

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Музей Победы в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией с 29 января на 50% снижает цены на индивидуальные экскурсии для большей безопасности посетителей, сообщила в пятницу пресс-служба музея.

"В период пандемии трудно найти место более безопасное, чем музей, особенно такой масштабный, как наш. Его экспозиционные пространства размещены на площади 9 тыс. кв. м, и огромные залы легко обеспечивают посетителям сохранение дистанции и исключают скопление толп. Но чтобы наши гости чувствовали себя еще более безопасно, мы предлагаем им индивидуальное экскурсионное обслуживание, стоимость которого теперь существенно снижена", - привели в пресс-службе слова директора музея Александра Школьника.

Акция продлится до конца февраля.

В музее заверили, что строго следят за тем, чтобы и посетители, и сотрудники были в масках. Вход в музей возможен только при наличии QR-кода, а большинство работников привиты от новой коронавирусной инфекции. В помещениях для посетителей обеспечивается полная дезинфекция и ионизация раз в два часа.

В Музее Победы можно посетить экскурсии по экспозициям "Подвиг Народа", "Подвиг Армии" и "Битва за Москву. Первая Победа!", а также осмотреть Зал Славы и Зал Памяти и Скорби, мультимедийный зал "Лица Победы", Зал Исторической правды и другие.