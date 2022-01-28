Единственный вуз в Республике Алтай переходит на дистанционное обучение из-за эпидситуации

ТАСС, 28 января. /ТАСС/. Горно-Алтайский государственный университет, единственный вуз в Республике Алтай, переходит на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших коронавирусом и превышения эпидпорога по ОРВИ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

За минувшую неделю в республике выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 38% выше показателя предыдущей недели. Кроме того, 21 января в регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон". По последним данным, подтверждено 10 случаев заражения этим штаммом.

"В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Республике Алтай (продолжающийся рост числа заболевших COVID-19, выявления среди заболевших инфицированных штаммом "омикрон" и превышения уровня эпидпорога по заболеваемости ОРВИ) с целью организации деятельности вуза и недопущения дальнейшего распространения COVID-19 с 31 января по 12 февраля при реализации образовательных программ всех форм обучения предусмотрена организация учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соответствующий приказ подписал ректор вуза Виталий Недельский.

Всего в Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 26 тыс. 370 человек. В регионе полностью вакцинированы 110 тыс. 495 человек.