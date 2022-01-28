В Петербурге почти 4 тыс. подтвержденных случаев штамма "омикрон"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Количество зараженных омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге выросло до 3 947. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует: всего на 28. января 2022 года коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 3 947 граждан, в том числе у 103 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 18 туристов, 43 жителя города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия, Турция, Швейцария)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние сутки штамм "омикрон" был обнаружен у 435 человек, прирост выявлений с 25 января составил более 1,3 тыс. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных лиц. Все заболевшие либо изолированы, либо доставлены в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян сообщил, что доля омикрон-штамма среди всех положительных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию в Петербурге достигла 70%. В ближайшее время этот геновариант вытеснит "дельту".

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 13 976 человек, накануне было 11 808, а на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 4 тыс. Всего с начала пандемии в городе выявили 976 259 случаев инфицирования, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 850 554 человека (3 281 за сутки), умерли 29 713 (57 за сутки).