В Брянской области для лечения детей с ковидом подготовили допотделение на 70 коек

ТАСС, 28 января. Власти Брянской области на базе филиала детской областной больницы подготовили дополнительное отделение для детей, заболевших ковидом. Оно рассчитано на 70 пациентов. Общий коечный фонд, выделенный для их госпитализации, увеличился до 110 мест, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Для лечения детей развернуто 40 коек на базе городской больницы №1, также готово дополнительное отделение на 70 коек на базе филиала детской областной больницы по ул. Советской", - сообщается по итогам проведения заседания регионального оперштаба.

Отмечается, что в регионе в ковидных госпиталях лечатся 918 человек, в том числе 21 ребенок. Наибольшие показатели роста заболеваемости зарегистрированы среди детей и в возрастной группе от 16 до 46 лет. "В целях повышения доступности вызова врача на дом из специалистов ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр" сформированы 12 дополнительных выездных бригад, которые задействуются в случае возрастания нагрузки", - добавили в сообщении.

Ранее власти Брянской области ввели с 31 января ряд профилактических мер из-за роста заболеваемости COVID-19, в том числе запрет на посещение учреждений дополнительного образования, спортивных, культурных, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей. Спортсменам профессиональных спортклубов и тем, кто проходит спортивную подготовку, разрешено посещать учреждения, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Брянской области с начала пандемии выявлено 101 640 случаев заражения коронавирусом, в том числе 398 - за последние сутки. Выздоровели 96 366 человек, умерли 3 198 пациентов. Коллективный иммунитет составляет 66,8%.