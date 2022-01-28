Израиль облегчает процедуру въезда для вакцинированных "Спутником V" россиян

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Власти Израиля приняли решение облегчить процедуру въезда в страну для вакцинированных "Спутником V" россиян, анализ на наличие антител можно будет делать на территории РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства туризма еврейского государства.

"Сегодня принято решение облегчить процедуру въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных "Спутником V". Таким образом, туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить зеленый сертификат еще до вылета в Израиль", - говорится в заявлении.

"Ранее въезд туристов, привитых "Спутником", был обусловлен прохождением серологического теста в аэропорту Бен-Гурион в Израиле", - пояснили в министерстве туризма, отметив, что "список утвержденных лабораторий будет опубликован на сайте Минздрава Израиля в ближайшее время".