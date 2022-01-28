Более 30 школ отремонтируют в Чувашии в 2022-2023 годах

ТАСС, 28 января. Власти Чувашии в 2022-2023 годах выполнят капитальный ремонт в более чем 30 школах. Об этом в пятницу сообщил глава региона Олег Николаев в послании Госсовету республики.

"Чувашия в прошлом году первой среди регионов страны запустила масштабную программу капитального ремонта школ и детских садов с износом свыше 50%. <…> В этом году по поручению президента России аналогичная программа запускается по всей стране. Чувашская Республика заявилась на 2022-2023 годы 31 школой", - сказал он.

Николаев добавил, что на эти цели республике выделено 2,3 млрд рублей из федерального бюджета.

По итогам прошлого года в Чувашии было модернизировано 53 школы, 35 детских садов и три детских оздоровительных лагеря. "На это было направлено более двух миллиардов рублей. Главная цель этой работы - создание единой экосистемы образовательного процесса, творческого и спортивного развития ребенка", - уточнил глава республики.

Николаев также поручил Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления доработать вопрос включения еще 78 школ, требующих капитального ремонта, в перечень объектов на 2023-2025 годы.