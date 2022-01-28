Курские власти приостановили диспансеризацию и профилактические медосмотры

КУРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Курской области из-за возросшей нагрузки на первичное звено здравоохранения приостановили на месяц диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Рассматривается сокращение объемов плановой помощи, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"На месяц приостанавливаются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, за исключением осмотров при трудоустройстве, а также на производствах с вредными условиями работы. Рассматривается вопрос о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, принятые меры позволят снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения. За последние десять дней в Курской области количество вызовов в детских поликлиниках увеличилось в 2,6 раза, во взрослых - на 65%.

С начала пандемии в Курской области выявлено 85 639 случаев заражения коронавирусом, 2 172 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 28 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 675 тыс. человек. Регион достиг 94% от плана по вакцинации населения.