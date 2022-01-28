Мурманские власти попросили увеличить финансирование спасательного отряда в Хибинах

ТАСС, 28 января. Власти Мурманской области обратились с просьбой к руководству МЧС РФ увеличить финансирование мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, базирующегося в Хибинах. Об этом в пятницу в ходе доклада на сборе с руководством территориальных органов МЧС РФ по Северо-Западу сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Хотел бы озвучить вопрос федерального отряда спасателей, который базируется в Хибинах - Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд. <…> Возникла проблема под конец года - были обращения от коллег в федеральные органы власти, сокращение финансирования спасательной службы этого спасательного отряда. Я убедительно прошу, Алексей Михайлович [Серко - замглавы МЧС РФ], вас на это обратить внимание по возможности, чтобы и фонд оплаты труда вернуть, и вообще дополнительные ресурсы дать на переоснащение", - сказал Чибис.

Он отметил слаженную и профессиональную работу в сложных погодных условиях всех спасателей, в том числе специалистов отряда МЧС, во время операции по спасению тургруппы из Санкт-Петербурга в марте 2022, когда под снежным завалом в Хибинах оказались трое подростков из 13, один из которых - девочка 2008 года рождения - погибла.

"В ситуации в Хибинах этот спасательный отряд не должен лишаться финансирования, а наоборот, на наш взгляд, оно должно быть увеличено. Сами мы это сделать не можем, потому что это федеральная структура. Очень просил бы нас в этом поддержать, потому что люди работают в очень непростых условиях и, насколько мне известно с той информации, которая у нас есть, возникли проблемы даже с выплатами всех возможных коэффициентов и доплат за превышение времени службы, которые у них есть. Надеюсь на вашу поддержку", - добавил губернатор Мурманской области.

Филиал Северо-Западного поисково-спасательный отряд МЧС России в Мурманской области расположен в Кировске. Он был создан в связи с развитием горнолыжного туризма на Кольском полуострове.