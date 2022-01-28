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Центр реабилитации в Москве приютил около тысячи диких животных

В центре содержатся тигры, волки, еноты, змеи и другие животные

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 1 тыс. животных содержатся в центре реабилитации диких животных в Москве, в том числе тигры, волки, еноты и змеи. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

"Именно департаментских, скажем так, здесь порядка 560 животных сейчас. Общее количество в тысячу", - сказал Бурмистров журналистам при посещении центра реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Он отметил, что в центре реабилитации находятся тигры, львы, волки, лисы, еноты, обезьяны, а также попугаи, черепахи, змеи, лемуры и сурикаты.

По его словам, около 70 диких животных попали в центр реабилитации в 2021 году.

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