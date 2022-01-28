В Тюменской области систему QR-кодов введут 1 марта

ТАСС, 28 января. Власти Тюменской области планируют ввести систему QR-кодов для допуска в общественные места в регионе 1 марта. Об этом сообщили в информационном центре правительства области в пятницу.

Как сообщал 19 января губернатор Тюменской области Александр Моор, власти продлили мораторий на QR-коды до 1 февраля 2022 года.

"Перенести на 1 марта 2022 года введение системы QR-кодов в регионе", - говорится в сообщении. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства "О введении режима повышенной готовности".

Кроме того, в регионе рекомендован режим самоизоляции жителям старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, непрошедшим вакцинацию или непереболевшим COVID-19, работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, без учета вакцинированных или переболевших ковидом за последние 12 месяцев.

Обучение по основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования в 1-11-х (12-х) классах будет организовано в дистанционном формате с 31 января по 12 февраля. Переведены на дистанционный формат обучения студенты колледжей и дети, занимающиеся по дополнительным общеобразовательным программам, а также программам спортивной подготовки в зданиях государственных и муниципальных образовательных, физкультурно-спортивных организаций (исключение: члены сборных команд РФ, проходящих спортивную подготовку).

С начала пандемии в регионе зафиксировано 98 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Также в информационном центре добавили, что заболеваемость по итогам третьей недели 2022 года в регионе выросла на 56% по сравнению со второй неделей. Заболеваемость среди взрослого населения по итогам третьей недели года выросла на 47,5%. Среди людей старше 65 лет заболеваемость выросла на 29%, в возрастной группе от 18 до 29 лет - на 75%, среди детей - на 118%.