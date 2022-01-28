В Нягани школьников перевели на дистант из-за пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Школы в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа с 31 января по 5 февраля переведены на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу глава города Иван Ямашев.

Ранее постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой на дистанционное образование с 25 января по 8 февраля были переведены учебные заведения и секции дополнительного образования в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске. Также на дистант ушли с 25 января по 6 февраля школы в городе Мегион. Такое решение было принято для снижения распространения коронавирусной инфекции.

"Няганские школьники переходят на дистанционное обучение. Такое решение сегодня приняли с коллегами Роспотребнадзора, сферы медицины и образования на заседании оперативного муниципального штаба. С ближайшего понедельника, 31 января, по субботу, 5 февраля, включительно воспитанники городских школ будут учиться в онлайн-режиме. Исключение составят лишь ученики 11-х классов. При этом ребята будут посещать занятия только по обязательным предметам, которые в дальнейшем им предстоит сдавать в рамках единого госэкзамена", - написал Ямашев.

По его словам, причиной введения подобной меры стал существенный рост заболеваемости ОРВИ среди няганских школьников. На текущей неделе в возрастной группе от семи до 14 лет порог заболеваемости превышен в 1,7 раза, диагноз ОРВИ поставлен 1 023 школьникам, при этом 94 ребенка отстранены от занятий по причине заражения COVID-19, добавил глава города.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 27 января зафиксирован максимум заболевших за сутки за все время пандемии - 2 341, что на 21% больше, чем сутками ранее. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 110 тыс. человек, 94,2 тыс. выздоровели, 2 160 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.