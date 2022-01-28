Посольство РФ в Кении призвало находящихся в стране россиян проявлять осторожность

ПРЕТОРИЯ, 28 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Кении призвало находящихся на кенийской территории граждан России проявлять повышенную осторожность в связи с поступлением информации о возможной подготовке террористических актов в этой африканской стране. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на официальной странице посольства РФ в Facebook.

"В связи с обострением обстановки в области безопасности и имеющейся информацией о подготовке террористических актов на территории Кении призываем российских граждан избегать посещения мест скопления людей в городе Найроби, включая крупные торговые центры, а также округов Ламу, Килифи, Мандера, Ваджир и Гарисса", - говорится в документе.

Накануне несколько посольств стран Евросоюза в Кении выступили с аналогичными предупреждениями. "Тем, кто находится в Кении, рекомендуется проявлять крайнюю бдительность и избегать посещения в ближайшие дни, включая наступающие выходные, общественных мест, в том числе торговых центров в столице страны Найроби", - подчеркнуто в сообщении посольства Франции. Как отмечает в пятницу кенийская газета The Nation, предостережения представляют собой реакцию на информацию о возможной подготовке террористами атак в Кении на общественные места и иностранных граждан.

В свою очередь глава МВД Кении Фред Матианги призвал жителей Кении сохранять бдительность и немедленно сообщать полиции о любых подозрительных действиях, с тем чтобы предотвратить возможные теракты. Работа полиции Кении усилена.