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В "Яблоке" сообщили, что судебные приставы запретили Митрохину выезд за границу

В партии отметили, что штрафы депутата считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в его личном кабинете на "Госуслугах"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Служба судебных приставов вынесла постановление о временном ограничении выезда депутата Мосгордумы от "Яблока" Сергея Митрохина из России и взыскании штрафов с его заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба партии в пятницу.

"Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета. Эти меры приняты в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с участием Митрохина в прошлом году в несанкционированных акциях 27 января на Пушкинской площади и "пикете бомжей" у Совета Федерации 17 марта", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что в рамках этих дел с депутата взыскали штрафы в размере 300 и 150 тыс. рублей соответственно. "Сергей Митрохин своевременно оплатил эти штрафы, квитанции об оплате были направлены в Тверской районный суд г. Москвы. Исходя из информации на "Госуслугах", штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в личном кабинете Митрохина", - добавили в "Яблоке".

По информации партии, несколько дней назад служба судебных приставов вынесла постановление о "временном ограничении выезда Сергея Митрохина из РФ и взыскании штрафов с его заработной платы". Сам Митрохин считает эту ситуацию "ненормальной" и собирается лично посетить столичное управление ФССП 2 февраля.

ТАСС пока не располагает комментарием представителей ФССП.

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