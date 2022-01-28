Каждый девятый проверенный ФАП в Башкирии оказался закрытым из-за нехватки фельдшеров

УФА, 28 января. /ТАСС/. Свыше 150 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Башкирии были построены в 2019-2020 годах, однако проведенная проверка выявила, что 19 из них до сих пор не работают из-за нехватки кадров. При этом в 2021-2022 году планируется построить свыше 110 новых ФАПов, сообщается в пятницу на сайте республиканского правительства.

"Это неправильная ситуация. Важно не только построить новые пункты, но и обеспечить их квалифицированными кадрами. Через месяц мы снова проверим эти объекты и график приема местных жителей", - приводятся в сообщении слова главы республики Радия Хабирова.

Уточняется, что всего в Башкирии работают 2,1 тыс. ФАПов. В 2022 году планируется построить 44 модульных ФАПа. Также сообщается, что в этом году для медицинских учреждений региона будет закуплено около 1,5 тыс. различных комплексов и аппаратов. Также медикам передадут 85 спецмашин, что на восемь автомобилей больше, чем было передано в прошлом году.