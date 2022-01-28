В Курской области с 31 января приостановят работу заведений общепита в ночное время

КУРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Курской области с 31 января приостановят работу детских развлекательных центров, спортивных баров, боулингов, а также ночную работу заведений общепита, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Решением оперштаба по предупреждению распространения коронавируса с 31 января в Курской области приостанавливается деятельность предприятий общественного питания в период с 00:00 до 06:00, а также детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, спортбаров, боулингов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в кафе и ресторанах приостанавливается работа танцевальных площадок, дискотек и караоке, проведение тематических вечеринок, концертов. Фуд-корты в торговых центрах смогут работать только навынос. В детских школах искусств, хоровых студиях и школах народных промыслов перейдут на обучение в дистанционном формате.

"Также для детей приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, которые не включены в календарный план официальных мероприятий Курской области. Вузам и ссузам рекомендовано организовать дистанционное обучение с 7 февраля", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии в Курской области выявлено 85 639 случаев заражения коронавирусом, 2 172 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 28 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 675 тыс. человек. Регион достиг 94% от плана по вакцинации населения.