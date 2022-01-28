Глава Чувашии предложил провести в 2022 году марафон вместе с филиалом общества "Знание"

ТАСС, 28 января. Марафон знаний совместно с филиалом Российского общества "Знание" планируется провести в Чувашии в 2022 году. С такой инициативой выступил в пятницу глава региона Олег Николаев в послании Госсовету республики.

"В рамках празднования Года выдающихся земляков, предлагаю запланировать проведение регионального марафона знаний совместно с филиалом Российского общества "Знание" в Чувашской Республике", - сказал он.

Глава Чувашии добавил, что с помощью марафона молодежь получит возможность на современной платформе повысить свои компетенции. "Одну из лекций предлагаю посвятить нашему земляку, кораблестроителю с мировым именем академику Алексею Николаевичу Крылову", - уточнил Николаев.

Ученый-кораблестроитель, Герой Социалистического труда, академик Алексей Николаевич Крылов (1863-1945) родился в деревне Висяга Алатырского уезда Симбирской губернии (сейчас деревня Крылово Порецкого района Чувашии). Является основоположником теории корабля, автором множества работ по теории магнитных и гироскопических компасов, по артиллерии, механике, математике и астрономии. Трижды кавалер ордена Ленина, Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской премии (1941 год).

С 1914 года являлся членом-корреспондентом, а с 1916 года - действительным членом Академии наук. В честь Крылова назван кратер на Луне. Академией наук была учреждена премия имени Крылова, которая присуждается за выдающиеся работы по использованию вычислительной техники в решении задач механики и математической физики.