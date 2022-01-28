Снег и потепление ожидаются в регионах Центральной России в ближайшие три дня

ТАСС, 28 января. Синоптики прогнозируют снежную погоду и потепление до нуля - плюс 1 градуса к концу выходных и в понедельник в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В Смоленской и Рязанской областях вместе с ними местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с и метель, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Светлана Перова, в ближайшие дни в регионе ожидается перепад температур от 11 градусов мороза до 2 градусов тепла. "Уже завтра ждем местами умеренный снег, днем мокрый снег, ночью по области 1-6 мороза, но на востоке региона еще сохранятся ночные морозы до 11 градусов, а днем будет уже от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла", - сказала Перова, отметив, что в воскресенье в регионе прогнозируется порывистый ветер.

Потепление с небольшим, местами умеренным снегом также прогнозируется в воскресенье днем в Белгородской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Брянской и Владимирской областях, где оно сохранится до понедельника. В управлении ГИБДД России по Калужской области водителям посоветовали не выезжать в предстоящие выходные на дороги из-за снега и гололедицы.

В Рязанской и Смоленской областях в выходные ожидается небольшой, местами умеренный снег, в воскресенье днем синоптики прогнозируют метель и снежные заносы в некоторых районах, ветер 6-12 м/с, местами при порывах - до 17 м/с. "В воскресенье, 30 числа, будет облачно, во второй половине ночи снег, местами метель, на отдельных участках дороги снежные заносы и гололедица. Днем - осадки в виде снега с метелью, мокрого снега, местами слабый гололед и налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, утром и днем порывы до 17 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса", - сообщили ТАСС в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Смоленской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что снег местами с метелью и ветром до 17 м/с ожидается в регионах Центрального федерального округа в связи с приближением скандинавского циклона. Преобладающая температура ночью составит минус 5-12 градусов, днем минус 1-8 градусов, на южных территориях - ночью от нуля до минус 5 градусов, днем от минус 3 до плюс 2 градусов.