Пассажиропоток аэропорта Сургута вырос на 42% в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Сургут, крупнейшей воздушной гавани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), вырос в 2021 году на 42%, до 1,8 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта Сургут составил 1 млн 299,5 тыс. человек.

"Международный аэропорт Сургута в 2021 году обслужил 1,84 млн человек, приблизившись к историческому максимуму 2019 года (1,86 млн человек). В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 42,2%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самыми популярными направлениями стали рейсы в Москву, Махачкалу, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самару, Сочи, Тюмень и Краснодар.

Лидер по числу перевезенных из Сургута и обратно пассажиров - авиакомпания Utair. Ее самолеты доставили в Сургут и обратно более 1 млн человек (55,9%). Всего за прошедший год принято и отправлено свыше 9 тыс. регулярных пассажирских рейсов. Грузопоток составил 3,4 тыс. тонн груза и почты. Всего в прошедшем году рейсы в аэропорту Сургута совершали 22 авиакомпании, добавили в пресс-службе.

В настоящее время 56% АО "Аэропорт Сургут" принадлежит группе "Ютэйр", 20% - "Аэропортам регионов", 19% - департаменту госимущества Югры, еще 5% - "Сургутнефтегазу". Аэропорт Сургута в 2020 году обслужил около 1,3 млн пассажиров, на 30,4% меньше, чем годом ранее. На авиакомпанию "Ютэйр" пришлось порядка 54% пассажиров, аэропорт считается узловым для перевозчика.