Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы из-за снегопада

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники Московской железной дороги перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Около 2 тыс. железнодорожников будут задействованы в расчистке пути от снега в предстоящие выходные, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В связи с пришедшим в центральный регион снегопадом Московская железная дорога перешла в усиленный режим работы для обеспечения безопасности и стабильности перевозок. Проводится непрерывная работа по очистке путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега. В предстоящие выходные на МЖД ежедневно будет задействовано 90 единиц специальной техники - пневмообдувочных и снегоочистительных машин, а также порядка 2 тыс. человек. Все работники обеспечены спецодеждой, теплой обувью и инвентарем", - сказали в пресс-службе

Там же уточнили, что спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов.

"На МЖД создан оперативный штаб для координации действий по уборке снега, куда в режиме реального времени поступает информация о метеоусловиях в том или ином регионе. Работы по очистке снега будут проводиться в дневное и ночное время. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы", - добавили в пресс-службе.

Московская железная дорога призывает граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.