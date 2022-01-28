Специалисты вновь эвакуировали белых медведей, вернувшихся к вахтовикам на Ямале

ТАСС, 28 января. Специалисты во второй раз вывезли с Харасавэйского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) двух белых медвежат, которые после первой эвакуации вернулись к вахтовикам в середине января. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Газпром добыча Надым" в пятницу.

"Эвакуация белых медвежат Хары и Савэя из производственной зоны Харасавэйского месторождения успешно состоялась. Сегодня, пролетев на вертолете 300 км под присмотром команды из российских ученых НЭЦ "Морские млекопитающие", представителей природоохранных ведомств и работников компании "Газпром добыча Надым", арктические бродяги прибыли в Гыданский заповедник", - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года два годовалых белых медведя, которым дали имена Хара и Савэй, забрели на территорию вахтового поселка Харасавэйского месторождения и не покидали ее продолжительное время. Чтобы обезопасить работников месторождения и хищников, Росприроднадзор принял решение об их отлове и эвакуации на удаленное расстояние. На новом месте их снабдили запасом корма, но почти через три недели медведи вернулись обратно на месторождение, преодолев несколько сотен километров.