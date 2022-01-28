Свердловские власти направили почти 200 млн рублей на газификацию шести муниципалитетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили дополнительно 195 млн рублей на газификацию шести муниципалитетов, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"В Свердловской области увеличено финансирование на капитальное строительство в сфере газификации с 95 до 290 млн рублей. Это позволит дополнительно поддержать проекты в шести муниципалитетах региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 2022 году начнется строительство газопроводов к жилым домам в Артемовском. "На эти цели в областном бюджете предусмотрено 42,3 млн рублей. Более 65 млн рублей выделено на газоснабжение села Шурала Невьянского района", - цитирует департамент министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова.

В этом году также начнется реализация проектов по газоснабжению жилых домов в деревне Часовая Каменского городского округа и в селе Мугай Алапаевского района. Газораспределительные сети появятся в микрорайонах Северный и Восточный в Верхотурье. В поселке Вьюжный города Волчанск приступят к газоснабжению жилых домов, загородного лагеря "Республика Грин" и газовой котельной.

"Наряду с новыми объектами специалисты продолжат строительство газопровода от деревни Шарама через село Аракаево до Михайловского завода в Нижнесергинском районе, межпоселкового газопровода высокого давления Криулино - Сарана и первой очереди газификации поселка Сарана в Красноуфимском районе", - отметили в департаменте.

В декабре 2021 года сообщалось, что в целом финансирование проектов по газификации в Свердловской области из регионального бюджета в 2022 году увеличится на 36%, достигнув 427,8 млн рублей. Средства будут направлены в муниципалитеты на строительство распределительных сетей в газифицированных населенных пунктах.