Голикова: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ остался на отметке 64,4%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю не изменился и остался на отметке 64,4%. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла - 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%", - сказала она.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу быстрее всего снижается в Ненецком автономном округе, Чечне и Москве, сообщила Голикова. "Наибольшее снижение отмечается в Ненецком автономном округе (на 3,6 п. п.), Чеченской Республике (на 2,8 п. п.), Москве (на 1,8 п. п.), а также в Московской (на 1,4 п. п.), Ивановской (на 0,9 п. п.) и Костромской (на 0,9 п. п.) областях", - сказала она.

По ее словам, это связано с постепенным исчезновением иммунитета у привившихся и тех, кто переболел больше полугода назад. В связи с этим Голикова напомнила, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции, в том числе при заражении омикрон-штаммом. "Если прививка или болезнь были более чем полгода назад, нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких", - добавила вице-премьер.

В прошлую пятницу Голикова сообщала, что полный цикл вакцинации в стране прошли 78,06 млн раз.

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 366,6 млн заражений коронавирусом и более 5,6 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 11 502 657 случаев заражения, умерли 329 443 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.