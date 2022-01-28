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Пандемия COVID-19
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Ситуация с ковидом осложнилась в 32 регионах России за неделю

В восьми регионах отмечают улучшение

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в 32 регионах России за неделю. В восьми регионах отмечается улучшение, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф улучшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечено в восьми регионах России. <...> Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю - в 32 регионах России", - сообщили в штабе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала регионы, где не действуют ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции, ввести их.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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