Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 64,8%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за неделю снизился с 66,6% до 64,8%. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 7 млн раз, следует из данных,опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф .

"По данным на 28 января, 7 062 844 - вакцинация первым компонентом, 6 673 588 - полная вакцинация, 64,8% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве сделали более 7 млн раз.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 283 416 случаев заражения, из них 23 994 за последние сутки. Выздоровели 1 946 142 человека, умерли 38 734. Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 727 285 случаев заражения, в том числе 8 611 за последние сутки, выздоровели 621 598 человек, умер 13 221.

Ситуация в Подмосковье

Число прививок первым компонентом вакцины от коронавируса в Подмосковье превысило 5 млн. Однако уровень коллективного иммунитета в регионе за неделю снизился с 75,8% до 74,4%.

"В Московской области, по данным на 28 января, 5 020 615 - вакцинация первым компонентом, 4 814 991 - полная вакцинация, 74,4% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.