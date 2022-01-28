Почти 100 волгоградских школ полностью закрыли на карантин из-за ковида и ОРВИ

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Около 100 школ Волгоградской области перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом или ОРВИ. Также занятия в ряде детских садов и колледжей приостановили полностью или частично, сообщили в пятницу ТАСС в комитете образования, науки и молодежной политики региона.

"На 28 января в Волгоградской области полностью на карантин переведены 15 школ по COVID-19 и 76 по ОРВИ. Также на карантин ушли отдельные классы в 167 школах по COVID-19 и 115 школах по ОРВИ. Еще в 147 дошкольном учреждении карантин частично введен в отдельных группах. Практика по введению обучения с применением дистанционных технологий также применяются в ссузах: с целью предупреждения роста заболеваемости COVID-19 среди студентов частично переведены 20 колледжей (практические занятия в группах проводятся очно, лекции - дистанционно) и в одном колледже полностью - в Дубовском зооветеринарном колледже", - сказали в комитете.

По данным регионального оперштаба, в Волгоградской области подтверждено более 138 тыс. случаев заражения коронавирусом, 124 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 5,9 тыс. умерли.

Ранее в регионе был отработан алгоритм действий, который применяется при заболевании детей ковидом и при массовых сезонных заболеваниях. В случае с COVID-19 на карантин отправляется весь класс, если зафиксирован хотя бы единичный случай заболевания, в случае с ОРВИ - когда заболело свыше 20%. Принимаемые меры в первую очередь направлены на сохранение здоровья детей. Ведется ежедневный мониторинг: ситуация находится на контроле регионального комитета образования, добавили в ведомстве.