В Якутии агротехнологический университет с 1 февраля отправит студентов на удаленку

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Студенты Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) в Якутии с 1 по 12 февраля будут обучаться в дистанционном режиме из-за эпидемиологической обстановки с ковидом. Об этом сообщается в пятницу в аккаунте вуза в Instagram .

Соответствующий приказ подписал врио ректора университета Валерий Федоров.

"Согласно документу, с 1 по 12 февраля 2022 года образовательный процесс для обучающихся всех курсов очной, очно-заочной, заочной форм обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования будет организовано исключительно в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Кроме этого, также переходят на удаленку сотрудники университета, кроме работников структурных подразделений, которые обеспечивают бесперебойное функционирование объектов университета.

АГАТУ - базовый аграрный вуз по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера. В вузе обучается свыше 4 тыс. человек.

Количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 2 305, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Из выявленных за последние сутки случаев 1 659 зафиксировано в Якутске.