Власти Тольятти перевели на дистанционное обучение в школах 351 класс

САМАРА, 28 января. /ТАСС/. Дистанционное обучение ввели для учащихся 351 класса в 56 школах Тольятти из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в группе мэрии города во "ВКонтакте" в пятницу.

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области отметили, что заболеваемость COVID-19 в Тольятти продолжает стремительно расти. Накануне в городе подтвердили 271 новый случай коронавируса, сегодня этот показатель вырос до 438. На первой учебной неделе диагноз подтвердился у 31 школьника, а на второй - у 197 детей, сообщили в администрации Тольятти.

"На дистанционное обучение в связи с COVID-19 переведены учащиеся 351 класса в 56 школах, которые находились в контакте с больными COVID-19. По такой же причине в 16 группах детсадов объявлен карантин", - говорится в сообщении.

Мэр Тольятти Николай Ренц подчеркнул, что подавляющее большинство пациентов, которые находятся сейчас в тольяттинских ковидных госпиталях, оказались непривитыми. Прививочные кабинеты и пункты вакцинации работают в Тольятти ежедневно. Они открыты во всех городских поликлиниках, а также в двух торговых центрах.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 28 января в Самарской области выявлено более 215 тыс. случаев инфицирования. Выздоровели около 191,6 тыс. пациентов, умерли около 6,7 тыс. человек.