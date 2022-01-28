В Сочи девять отелей получили экологические сертификаты

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Девять отелей Сочи получили в пятницу сертификаты международной экологической программы для учреждений гостиничного бизнеса "Зеленый ключ".

Сертификация "Зеленый ключ" добровольна, она показывает, что средства размещения выполняют более 100 обязательных и рекомендованных требований, они готовы к контрольным визитам независимых экспертов, в том числе международного уровня.

"Сегодня мы продолжили внедрение на территории Сочи перспективной международной программы добровольной экологической сертификации учреждений гостиничного бизнеса "Зеленый ключ". Принятая в 2002 году в качестве одной из программ Международной организацией по экологическому образованию, она полностью соответствует ведущим стандартам передового опыта в области экологической ответственности и внедрения идей устойчивого развития в сфере гостеприимства. Программа направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение экологической культуры и просвещения. Сегодня девять сочинских отелей получили сертификат "Зеленый ключ", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский в ходе церемонии.

В Сочи 2022 год объявлен Годом экологии, он призван объединить усилия властей, науки, населения в вопросах экологии в городе, а также во внедрении экологичных стандартов и технологий. В течение года будут реализованы более 100 мероприятий программы. Предполагается, что наследием Года экологии должны стать десятки тысяч новых деревьев, зеленые пространства, объекты экотуризма.