В Воронежской области запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Власти Воронежской области запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Такие изменения внес глава региона Александр Гусев в указ о режиме повышенной готовности, документ об этом размещен в пятницу на официальном портале правовой информации. Ранее находиться на спортивных мероприятиях в регионе разрешалось при заполнении залов не более 50% от общей вместимости.

Также в регионе временно приостанавливают работу игровых комнат в торгово-развлекательных центрах и концертные мероприятия в закрытых помещениях без сидячих мест. Проводить концерты в помещениях с сидячими местами возможно при их заполнении до 50%.

В регионе вводятся новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в Воронежской области с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 11 раз - со 175 до 1 854.

Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 207 557 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 191 247 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа заведений общепита, введены ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. В настоящее время вакцинировано 1 329 978 человек, завершили вакцинацию 1 285 552 человека, что составляет почти 85% от плана.